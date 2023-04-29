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Чемпионат Италии. Серия Б

«Кальяри» сыграет против «Тернаны» в футболках в честь мученика Эфизия

29 Апреля 2023 • 05:00 Комментировать
Кальяри
...
Тернана
30.04 17:15

В очередном туре итальянской Серии Б «Кальяри» сыграет с «Тернаной» и островитяне решили сделать это в необычной игровой форме - футболках в честь жившего в третьем веке святого мученика Эфизия, считающегося покровителем Сардинии.

В Кальяри есть храм в его честь, но также Эфизия, о жизни которого, к сожалению, сохранилось очень мало сведений, почитают и в Пизе - той самой, с ее наклоненной башней. Таким образом, футболисты уважат и своих болельщиков, которые очень трепетно относятся ко дню поминовения Эфизия, отмечаемому с 1657 года в начале мая.

Сейчас «Кальяри» занимает шестое место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии Б. 

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Евро-Футбол.Ру,
Кальяри
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КАЛЬЯРИ ТЕРНАНА
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