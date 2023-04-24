Камоцци оценил перспективы Черышева

В воскресном матче Серии Б полузащитнику Денису Черышеву удалось впервые с октября отметиться забитым голом за «Венецию». Комментарий по поводу перспектив 32-летнего россиянина дал известный футбольный функционер Франко Камоцци. В своё время он был советником Леонида Федуна в «Спартаке».

«Черышев на долгое время выбыл из строя из-за травмы и сейчас благодаря работе тренера Паоло Ваноли снова вернулся в прежнюю форму и забил важный гол для команды. Это только начало, самое главное отличие от многих российских футболистов - У Дениса есть класс. Он всё ещё способен играть в Европе, о возвращении Черышева в Россию говорить рано», - сказал Камоцци, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Игроком «Венеции» Денис Черышев стал в последний день лета прошлого года. В 20 матчах второго по рангу итальянского футбольного дивизиона российский полузащитник записал на свой счёт четыре гола и два результативных паса на партнёров.

Отметим, что до перехода в «Венецию» Черышев всю свою футбольную карьеру проводил в Испании.