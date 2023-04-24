Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия Б

Камоцци оценил перспективы Черышева

24 Апреля 2023 • 13:42 Комментировать

В воскресном матче Серии Б полузащитнику Денису Черышеву удалось впервые с октября отметиться забитым голом за «Венецию». Комментарий по поводу перспектив 32-летнего россиянина дал известный футбольный функционер Франко Камоцци. В своё время он был советником Леонида Федуна в «Спартаке».

«Черышев на долгое время выбыл из строя из-за травмы и сейчас благодаря работе тренера Паоло Ваноли снова вернулся в прежнюю форму и забил важный гол для команды. Это только начало, самое главное отличие от многих российских футболистов - У Дениса есть класс. Он всё ещё способен играть в Европе, о возвращении Черышева в Россию говорить рано», - сказал Камоцци, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Игроком «Венеции» Денис Черышев стал в последний день лета прошлого года. В 20 матчах второго по рангу итальянского футбольного дивизиона российский полузащитник записал на свой счёт четыре гола и два результативных паса на партнёров.

Отметим, что до перехода в «Венецию» Черышев всю свою футбольную карьеру проводил в Испании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Венеция Франко Камоцци
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Апреля
13:42 · Италия. Серия Б
Камоцци оценил перспективы Черышева
12:48 · Италия. Серия Б
Отец Дениса Черышева высказался о первом голе сына за «Венецию» за последние полгода
23 Апреля
17:56 · Италия. Серия Б
​Горе в «Кальяри» - скончался бывший президент клуба
21 Апреля
17:18 · Россия. Премьер-лига
Кафанов ответил на вопрос, мог ли бы он взять Буффона в «Рубин»
19 Апреля
17:35 · Италия. Серия Б
Исполнительный директор «Венеции» высказался о будущем Черышева
18 Апреля
12:53 · Италия. Серия Б
Фанаты «Спортинга» неожиданно поздравили «Катанзаро» с выходом в Серию Б
15 Апреля
12:45 · Италия. Серия Б
Буффон особо отблагодарил болельщиков «Пармы» после игры с «Моденой»
13 Апреля
14:55 · Россия. Премьер-лига
Черышев не собирается играть в России
11 Апреля
07:57 · Италия. Серия Б
​«Беневенто» расстался с главным тренером
07 Апреля
18:07 · Италия. Серия Б
Наставника «Венеции» Ваноли дисквалифицировали на две игры
05 Апреля
05:40 · Италия. Серия Б
Игроки «Палермо» совершили благородный поступок на борту самолёта
01 Апреля
14:12 · Италия. Серия А
Черышев рассказал о сообщении от Моуринью, которое его шокировало
13:07 · Италия. Серия Б
Денис Черышев рассказал, каким был Роналду в «Реале» 10
29 Марта
23:38 · Италия. Серия Б
В «Брешии» с радостью узнали о том, что Клотет стал наставником «Торпедо»
03:52 · Германия. 2-я бундеслига
Матчи «Бари» посещают почти 50 тысяч человек в среднем - выдающийся показатель для второй лиги
Все новости
Рекомендуем