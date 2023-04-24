Отец Дениса Черышева высказался о первом голе сына за «Венецию» за последние полгода

Отец полузащитника «Венеции» Дениса Черышева, Дмитрий Черышев, высказался о первом забитом мяче своего сына в итальянском клубе за последние полгода. Российский футболист отметился голом в матче 34-го тура Серии B против «Тернаны» (4:1) после выхода на замену во втором тайме.

«Самое главное, что Денис вышел и забил гол, тем самым поучаствовал в победе своей команды. Он хорошо сыграл матч. Доволен забитому мячу», - приводит слова Черышева-старшего Sport24.

32-летний россиянин выступает за «Венецию» с лета прошлого года.

В текущем сезоне он принял участие в 20 играх, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.