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Чемпионат Италии. Серия Б

Отец Дениса Черышева высказался о первом голе сына за «Венецию» за последние полгода

24 Апреля 2023 • 12:48 Комментировать
Тернана
1:4
Венеция
окончен

Отец полузащитника «Венеции» Дениса Черышева, Дмитрий Черышев, высказался о первом забитом мяче своего сына в итальянском клубе за последние полгода. Российский футболист отметился голом в матче 34-го тура Серии B против «Тернаны» (4:1) после выхода на замену во втором тайме.

«Самое главное, что Денис вышел и забил гол, тем самым поучаствовал в победе своей команды. Он хорошо сыграл матч. Доволен забитому мячу», - приводит слова Черышева-старшего Sport24.

32-летний россиянин выступает за «Венецию» с лета прошлого года.

В текущем сезоне он принял участие в 20 играх, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Венеция Димитрий Черышев
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