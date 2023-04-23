​Горе в «Кальяри» - скончался бывший президент клуба

Грустный день для итальянского «Кальяри» - в возрасте 85 лет скончался Тонино Орру, бывший президент клуба с 1987 по 1991 год - именно при нем сардинский клуб возродился и не только вернулся в Серию А, но и стал стабильным претендентом на высокие места, в том числе и в зоне еврокубков, в 90-е годы. Слова скорби выразил наставник клуба - Клаудио Раньери.

- Президент Тонино всегда принимал меня как члена своей семьи, и боль его семьи - это и моя боль также. Меня с ним связывают очень много воспоминаний, - цитирует слова Раньери итальянское новостное агентство ITASportPress.

Сейчас клуб выступает в Серии Б.