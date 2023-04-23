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Чемпионат Италии. Серия Б

​Горе в «Кальяри» - скончался бывший президент клуба

23 Апреля 2023 • 17:56 Комментировать
Парма
2:1
Кальяри
окончен

Грустный день для итальянского «Кальяри» - в возрасте 85 лет скончался Тонино Орру, бывший президент клуба с 1987 по 1991 год - именно при нем сардинский клуб возродился и не только вернулся в Серию А, но и стал стабильным претендентом на высокие места, в том числе и в зоне еврокубков, в 90-е годы. Слова скорби выразил наставник клуба - Клаудио Раньери.

- Президент Тонино всегда принимал меня как члена своей семьи, и боль его семьи - это и моя боль также. Меня с ним связывают очень много воспоминаний, - цитирует слова Раньери итальянское новостное агентство ITASportPress.

Сейчас клуб выступает в Серии Б.

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Евро-Футбол.Ру,
Клаудио Раньери Кальяри Тонино Орру
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