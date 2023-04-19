Исполнительный директор «Венеции» высказался о будущем Черышева

Исполнительный директор «Венеции» Александр Мента высказался о будущем Дениса Черышева в итальянском клубе.

«Сейчас многие команды интересуются им. Пока сложно сказать, останется ли он в клубе. Все может поменяться в любой момент», — заявил функционер «Венеции» в интервью изданию Sport24. По словам Менты, оценка Черышеву будет выставляться в конце нынешнего сезона.

Напомним, что Денис Черышев присоединился к бывшему клубу Серии А прошлым летом. На счету российского полузащитника 19 матчей в рамках второго дивизиона, в которых он забил три гола при двух ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего футболиста в 1,5 миллиона евро.