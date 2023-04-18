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Чемпионат Италии. Серия Б

Фанаты «Спортинга» неожиданно поздравили «Катанзаро» с выходом в Серию Б

18 Апреля 2023 • 12:53 Комментировать
Спортинг Л
1:1
Арока
окончен

«Катанзаро» вернулся в Серию Б после семнадцатилетнего отсутствия, это случилось еще в марте, но до Португалии благая весть докатилась, видимо, только сейчас.

В прошедшем матче лиссабонского «Спортинга» с «Арокой» фанаты «львов» решили поздравить итальянский клуб со свершением и вывесили соответствующий большой баннер - «Великий «Катанзаро» в Серии Б!».

С чем именно связана такая любовь к клубу, название которого вряд ли что-то скажет большинству наших поклонников футбола - вопрос риторический. Но, возможно, хороший пример добросовестного отношения к своим обязательствам, продемонстрированный итальянцами, как-то подхлестнет «Спортинг», который идет лишь четвертым в турнирной таблице Примейры. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спортинг Лиссабон Катанзаро
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