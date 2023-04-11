Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия Б

​«Беневенто» расстался с главным тренером

11 Апреля 2023 • 07:57 Комментировать
Беневенто
1:3
СПАЛ
окончен

Недавно выступавший в высшей лиге итальянского футбола «Беневенто» осиротел, оставшись без главного тренера - Роберто Стеллоне был уволен после того, как команда проиграла очередной матч, на сей раз СПАЛу.

«Беневенто», что в переводе означает примерно как «добро пожаловать», оказался слишком доброжелательным в последние недели и даже месяцы - команда не может выиграть с 18 февраля, то есть почти два месяца, матч со СПАЛом стал уже седьмым кряду без побед.

И в турнирной таблице и без того лежащий на дне клуб все больше «зарывается», лишаясь шансов на спасение места хотя бы в Серии Б. До конца чемпионата-то остаются всего лишь шесть туров...

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Беневенто СПАЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Апреля
07:57 · Италия. Серия Б
​«Беневенто» расстался с главным тренером
07 Апреля
18:07 · Италия. Серия Б
Наставника «Венеции» Ваноли дисквалифицировали на две игры
05 Апреля
05:40 · Италия. Серия Б
Игроки «Палермо» совершили благородный поступок на борту самолёта
01 Апреля
14:12 · Италия. Серия А
Черышев рассказал о сообщении от Моуринью, которое его шокировало
13:07 · Италия. Серия Б
Денис Черышев рассказал, каким был Роналду в «Реале» 10
29 Марта
23:38 · Италия. Серия Б
В «Брешии» с радостью узнали о том, что Клотет стал наставником «Торпедо»
03:52 · Германия. 2-я бундеслига
Матчи «Бари» посещают почти 50 тысяч человек в среднем - выдающийся показатель для второй лиги
22 Марта
05:16 · Италия. Серия Б
Филиппо Индзаги стал отцом
21 Марта
10:22 · Италия. Серия Б
Буффон назвал уход из «ПСЖ» самой большой ошибкой в своей жизни 1
20 Марта
15:23 · Италия. Серия Б
​Экс-игрок «Ювентуса» сходил в туалет около поля – ему показали красную карточку
05:58 · Италия. Серия Б
«Катанзаро» вернулся в Серию Б после 17-летнего отсутствия
15 Марта
23:42 · Италия. Серия Б
«Дженоа» хочет продолжать сотрудничество с Джилардино
14 Марта
10:05 · Италия. Серия Б
Каннаваро хочет продолжать работу в Италии
10 Марта
11:33 · Италия. Серия А
«Интер» готов предложить двух молодых игроков в обмен на Скальвини
11:25 · Италия. Серия Б
Назван лучший вратарь мира с 1987 года
Все новости
Рекомендуем