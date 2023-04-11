​«Беневенто» расстался с главным тренером

Недавно выступавший в высшей лиге итальянского футбола «Беневенто» осиротел, оставшись без главного тренера - Роберто Стеллоне был уволен после того, как команда проиграла очередной матч, на сей раз СПАЛу.

«Беневенто», что в переводе означает примерно как «добро пожаловать», оказался слишком доброжелательным в последние недели и даже месяцы - команда не может выиграть с 18 февраля, то есть почти два месяца, матч со СПАЛом стал уже седьмым кряду без побед.

И в турнирной таблице и без того лежащий на дне клуб все больше «зарывается», лишаясь шансов на спасение места хотя бы в Серии Б. До конца чемпионата-то остаются всего лишь шесть туров...