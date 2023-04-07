Наставника «Венеции» Ваноли дисквалифицировали на две игры

Главного тренера итальянского клуба «Венеция» Паоло Ваноли дисквалифицировали на две ближайших игры в рамках Серии Б. Причиной тому стало оскорбительное поведение бывшего главного тренера «Спартака» в отношении арбитра недавнего матча «Венеция» - «Комо» (3:2).

Как уточняет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники, командой в матчах против «Реджины» и «Палермо» будет руководить один из помощников Ваноли.

Напомним, что в текущем сезоне ещё недавний участник Серии А в лице «Венеции» пытается сохранить прописку в Серии Б. У подопечных Ваноли после 31 тура 36 набранных очков и 14-е место турнирной таблицы.