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Чемпионат Италии. Серия Б

Наставника «Венеции» Ваноли дисквалифицировали на две игры

07 Апреля 2023 • 18:07 Комментировать
Реджина
...
Венеция
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10.04 16:00

Главного тренера итальянского клуба «Венеция» Паоло Ваноли дисквалифицировали на две ближайших игры в рамках Серии Б. Причиной тому стало оскорбительное поведение бывшего главного тренера «Спартака» в отношении арбитра недавнего матча «Венеция» - «Комо» (3:2).

Как уточняет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники, командой в матчах против «Реджины» и «Палермо» будет руководить один из помощников Ваноли.

Напомним, что в текущем сезоне ещё недавний участник Серии А в лице «Венеции» пытается сохранить прописку в Серии Б. У подопечных Ваноли после 31 тура 36 набранных очков и 14-е место турнирной таблицы.

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Евро-Футбол.Ру,
Венеция Паоло Ваноли
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РЕДЖИНА ВЕНЕЦИЯ
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