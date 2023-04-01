Денис Черышев рассказал, каким был Роналду в «Реале»

Бывший футболист мадридского «Реала» Денис Черышев, ныне выступающий за «Венецию», высказался о бывшем одноклубнике по «королевскому» клубу Криштиану Роналду.

«Роналду? Для меня было честью выступать вместе с ним. Криштиану со всеми поддерживал общение, он не был тщеславным. Это очень трудолюбивый футболист», - передает слова российского полузащитника издание Relevo.

Роналду с января текущего года выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». Португалец сейчас является самым высокооплачиваемым футболистом мира, зарабатывая 200 миллионов евро в год.