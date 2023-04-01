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Чемпионат Италии. Серия Б

Денис Черышев рассказал, каким был Роналду в «Реале»

01 Апреля 2023 • 13:07 Комментировать (2)

Бывший футболист мадридского «Реала» Денис Черышев, ныне выступающий за «Венецию», высказался о бывшем одноклубнике по «королевскому» клубу Криштиану Роналду.

«Роналду? Для меня было честью выступать вместе с ним. Криштиану со всеми поддерживал общение, он не был тщеславным. Это очень трудолюбивый футболист», - передает слова российского полузащитника издание Relevo.

Роналду с января текущего года выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». Португалец сейчас является самым высокооплачиваемым футболистом мира, зарабатывая 200 миллионов евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Денис Черышев Венеция
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Комментарии (2)
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ингерман
01 Апреля 2023 в 14:04
ай маладца дениска.. усе объективна.. )))
Alex1972
01 Апреля 2023 в 13:23
И очень алчный.. Хе-хе...
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