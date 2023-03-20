​Экс-игрок «Ювентуса» сходил в туалет около поля – ему показали красную карточку

В воскресенье в итальянской Серии С проходил матч между «Лекко» и «Пьяченцей» (ничья 0:0). По ходу второго тайма на поле должен был появиться Кристиан Бунино, который в своё время был игроком «Ювентуса». Впрочем, 26-летний нападающий на замену так и не вышел. Бунино решил сходить по-маленькому прямо около поля, что заметил ассистент судьи. Как следствие, главный рефери показал Кристиану красную карточку за этот некрасивый поступок.

Стоит сказать, что в своё время за первую команду туринского «Ювентуса» Кристиан Бунино так и не сыграл. Нападающий выступал только за молодёжный состав «старой синьоры».