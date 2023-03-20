«Катанзаро» вернулся в Серию Б после 17-летнего отсутствия

Радость в стане «Катанзаро» - команда, когда-то прославившая себя тем, что одержала свою первую победу в Серии А в матче против «Ювентуса», сейчас получила другой повод порадоваться - она вернулась в Серию Б после семнадцатилетнего отсутствия! Это стало возможным после того, как команда забила два безответных мяча «Джельбизону», за чем следили более десяти тысяч зрителей в Салерно - весьма внушительные цифры для третьей итальянской лиги.

В истории клуба были семь сезонов в Серии А, в том числе и взлет в начале 80-х, когда команда один раз закончила чемпионат седьмой, а другой - восьмой.