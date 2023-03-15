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Чемпионат Италии. Серия Б

«Дженоа» хочет продолжать сотрудничество с Джилардино

15 Марта 2023 • 23:42 Комментировать
Брешия
...
Дженоа
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18.03 16:00

Генуэзская «Дженоа» определилась с наставником - им останется Альберто Джилардино, который ранее, после увольнения немца Александера Блессина, приглашался лишь в качестве временной альтернативы.

Результаты Джилардино показались руководству клуба достаточно убедительными, и теперь поиски нового тренера решено отложить и сфокусироваться на работе с бывшим бомбардиром Серии А.

«Грифоны» мало пропускают, в четырнадцати матчах с Джилардино набрано 31 очко - вполне убедительные доводы в полезности Джилардино.

Сейчас команда занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии Б. 

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Альберто Джилардино
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БРЕШИЯ ДЖЕНОА
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