«Дженоа» хочет продолжать сотрудничество с Джилардино

Генуэзская «Дженоа» определилась с наставником - им останется Альберто Джилардино, который ранее, после увольнения немца Александера Блессина, приглашался лишь в качестве временной альтернативы.

Результаты Джилардино показались руководству клуба достаточно убедительными, и теперь поиски нового тренера решено отложить и сфокусироваться на работе с бывшим бомбардиром Серии А.

«Грифоны» мало пропускают, в четырнадцати матчах с Джилардино набрано 31 очко - вполне убедительные доводы в полезности Джилардино.

Сейчас команда занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии Б.