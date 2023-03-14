Бывший обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро хочет продолжать работу в Италии, несмотря на неудачный опыт с «Беневенто», в котором ему очень быстро показали на дверь, несмотря на всю магию имени.

- Сказал бы я да другому приглашению в Италии? Да, сказал бы, потому что это важный опыт. Четыре месяца в Италии - это как четыре года в Китае. Конечно, я понимал, что будет непросто, но и после моего ухода у команды дела не пошли на лад. Я остаюсь поклонником «Беневенто», - цитирует слова Каннаваро итальянское издание Il Mattino.

Напомним, что Фабио Каннаваро выиграл «Золотой мяч» в 2006 году.