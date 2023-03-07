Наингголан: «В «Антверпене» ко мне относились как к паразиту»

Бельгийский полузащитник Раджа Наингголан рассказал о том, почему у него не получилось взаимной любви с «Антверпеном», из которого его очень быстро, что называется, «попросили». По словам Наингголана, руководство клуба относилось к нему как к паразиту -- настолько все оказалось печально для игрока, который не брезговал закурить прямо на скамейке запасных.

- Они относились ко мне как к паразиту. Особенно в последние недели. Я никогда ранее такого не видел. Мне запрещали заходить на базу команды и пользоваться общей раздевалкой, и, в конце концов, это надоело, - цитирует слова Наингголана итальянское новостное агентство ITASportPress.