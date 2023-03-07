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Чемпионат Италии. Серия Б

Наингголан: «В «Антверпене» ко мне относились как к паразиту»

07 Марта 2023 • 23:26 Комментировать

Бельгийский полузащитник Раджа Наингголан рассказал о том, почему у него не получилось взаимной любви с «Антверпеном», из которого его очень быстро, что называется, «попросили». По словам Наингголана, руководство клуба относилось к нему как к паразиту -- настолько все оказалось печально для игрока, который не брезговал закурить прямо на скамейке запасных.

- Они относились ко мне как к паразиту. Особенно в последние недели. Я никогда ранее такого не видел. Мне запрещали заходить на базу команды и пользоваться общей раздевалкой, и, в конце концов, это надоело, - цитирует слова Наингголана итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Антверпен Раджа Наингголан
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