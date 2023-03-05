СПАЛ потерял Наингголлана на несколько недель

Неприятности для бельгийского полузащитника Раджи Наингголана после возвращения в итальянский футбол - сперва был уволен его друг Даниэле де Росси, а сейчас сам Раджа выбыл из строя - правда, временно. Бельгийский футболист с индонезийской родословной получил растяжение мышцы и выбыл из строя на три недели.

Это означает, что Наингголан пропустит матчи своей команды против «Читтаделлы», «Козенцы» и «Судтироля», сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

Это плохие новости для нового тренера клуба Массимо Оддо, перед которым стоит «геркулесова задача» спасти СПАЛ от вылета.