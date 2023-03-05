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Чемпионат Италии. Серия Б

СПАЛ потерял Наингголлана на несколько недель

05 Марта 2023 • 01:20 Комментировать
СПАЛ
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Читтаделла
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Через 15 ч. 11 мин.

Неприятности для бельгийского полузащитника Раджи Наингголана после возвращения в итальянский футбол - сперва был уволен его друг Даниэле де Росси, а сейчас сам Раджа выбыл из строя - правда, временно. Бельгийский футболист с индонезийской родословной получил растяжение мышцы и выбыл из строя на три недели.  

Это означает, что Наингголан пропустит матчи своей команды против «Читтаделлы», «Козенцы» и «Судтироля», сообщает  итальянское новостное агентство ITASportPress.

Это плохие новости для нового тренера клуба Массимо Оддо, перед которым стоит «геркулесова задача» спасти СПАЛ от вылета. 

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Евро-Футбол.Ру,
Раджа Наингголан СПАЛ
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СПАЛ ЧИТТАДЕЛЛА
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