​В «Венеции» высказались о будущем Черышева

Давиде Брендолин, который занимает должность спортивного директора «Венеции», дал комментарий по поводу будущего Дениса Черышева.

Напомним, что Денис Черышев оказался в «Венеции» в конце лета прошлого года. С тех пор он провёл в Серии Б 13 матчей, в которых забил три гола и отдал один голевой пас на партнёра. Действующий контракт 32-летнего россиянина рассчитан до средины 2024 года.

«Черышев отлично себя чувствует. Он молодец. Насчёт его будущего в команде пока нет никакой конкретики. Ещё рано думать, станем ли мы продлевать контракт с Денисом. Посмотрим, что будет дальше. Ещё неизвестно, останется ли он вообще летом или покинет команду», - высказался Брендолин, чьи слова приводит sport24.

На текущий момент «Венеция» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.