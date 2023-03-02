«Венеция» всухую проиграла «Бари», Черышев сыграл один тайм

Итальянская «Венеция» продолжает бороться за сохранение места в Серии Б. И борьба эта не всегда удачна. Так, сегодня венецианцы снова проиграли – на этот раз «Бари» на выезде, 0:1.

Игра примечательна тем, что на поле появился российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев, однако отыграл 32-летний футболист всего лишь второй тайм, выйдя на замену.

На данный момент «Венеция» занимает 16-е место в турнирной таблице Серии Б.

Ранее наставник «Венеции» Паоло Ваноли заявил, что хотел бы рассчитывать на Черышева в будущем, однако использовать игрока он хотел бы в «экономном режиме» из-за повышенной травматичности россиянина.