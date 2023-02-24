Хаос в «Брешии» - штаб-квартиру клуба забросали тухлыми яйцами, руководство обратилось в полицию

Неудовлетворительные результаты «Брешии» в последнее время генерирует хаос - болельщики решили проявить свое недовольство и забросали офис клуба тухлыми яйцами, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

Руководство клуба в лице генерального директора Луиджи Микели решило, что называется, не утираться, а обратиться в полицию - причем в своем заявлении Микели указал даже то, что имела место некая попытка покушения на президента клуба Массимо Челлино. Страсти по-итальянски...

Ситуация в команде и впрямь оставляет желать лучшего - проиграны уже шесть матчей кряду в итальянской Серии Б.