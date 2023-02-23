Менез: «Горжусь своей карьерой, несмотря ни на что»

Бывший форвард «Милана» Жереми Менез, который в свое время даже приглашался в сборную Франции, так и не реализовал возлагавшихся на него надежд и не закрепившись в сколь-нибудь солидном клубе - сейчас он, к примеру, играет в итальянской Серии Б под началом Филиппо Индзаги в «Реджине». Тем не менее, он считает, что у него нет оснований быть недовольным своей карьерой.

- Карьера? Я горжусь собой. Конечно, можно было сделать больше, добиться большего, но, наверное, я сам не хотел все время быт на топ-уровне и во всем себе отказывать. Индзаги хочет, чтобы мы все преуспели, он старается передать нам свои навыки и взгляды. Его важное качество - он не сдается, - цитирует слова Менеза Corriere dello Sport.