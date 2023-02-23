Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия Б

Менез: «Горжусь своей карьерой, несмотря ни на что»

23 Февраля 2023 • 05:54 Комментировать
Реджина
...
Модена
1 2.17 X 3.20 2 3.60
25.02 16:00

Бывший форвард «Милана» Жереми Менез, который в свое время даже приглашался в сборную Франции, так и не реализовал возлагавшихся на него надежд и не закрепившись в сколь-нибудь солидном клубе - сейчас он, к примеру, играет в итальянской Серии Б под началом Филиппо Индзаги в «Реджине». Тем не менее, он считает, что у него нет оснований быть недовольным своей карьерой.

- Карьера? Я горжусь собой. Конечно, можно было сделать больше, добиться большего, но, наверное, я сам не хотел все время быт на топ-уровне и во всем себе отказывать. Индзаги хочет, чтобы мы все преуспели, он старается передать нам свои навыки и взгляды. Его важное качество - он не сдается, - цитирует слова Менеза Corriere dello Sport. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реджина Жереми Менез
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕДЖИНА МОДЕНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Февраля
05:54 · Италия. Серия Б
Менез: «Горжусь своей карьерой, несмотря ни на что»
21 Февраля
03:13 · Италия. Серия Б
Над Филиппо Индзаги сгущаются тучи
19 Февраля
18:50 · Италия. Серия Б
Спортивный директор «Венеции» Брендолин: «Думаю, мы отпустим Черышева, если его вызовут в сборную России в марте»
17 Февраля
22:45 · Италия. Серия Б
СПАЛ подписал Джузеппе Росси официально
09:15 · Италия. Серия Б
В «Венеции» высказались о возможном уходе Черышева
16 Февраля
20:54 · Италия. Серия Б
Ваноли ещё рассчитывает на Черышева в «Венеции», но даст ему меньше времени на поле
15 Февраля
22:18 · Россия. Премьер-лига
Чалов — об интересе со стороны «Венеции»: «Слышал только в медиа»
00:31 · Италия. Серия Б
Наингголан решил не покидать СПАЛ
14 Февраля
20:21 · Италия. Серия Б
Оддо — новый главный тренер СПАЛа
16:28 · Италия. Серия Б
​Де Росси уволен из клуба СПАЛ официально
13 Февраля
23:46 · Италия. Серия Б
Наингголан может уйти из СПАЛа вслед за де Росси
16:23 · Италия. Серия Б
​Де Росси близок к увольнению из клуба Серии Б
12 Февраля
13:09 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» и «Крылья Советов» не смогли подписать игрока «Дженоа» Портанова
10 Февраля
23:16 · Италия. Серия Б
Кураньи – о Черышеве: «Время берёт своё»
09 Февраля
18:12 · Россия. Премьер-лига
Назван самый дорогой российский игрок старше 31 года
Все новости
Рекомендуем