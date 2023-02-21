Над Филиппо Индзаги сгущаются тучи

После бодрого начала с «Реджиной» Филиппо Индзаги, похоже, снова терпит катастрофу - в последних шести матчах, аккурат после Нового года, его команда проиграла пять раз, пропустив одиннадцать голов. Для сравнения - за первые шесть туров чемпионата команда пропустила лишь два мяча.

Особо чувствительным оказалось последнее поражение от «Читтаделлы», аутсайдера чемпионата - «Реджина» вела со счетом 2:0, но пропустила три мяча. И, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, теперь над бывшим футболистом «Милана» сгущаются тучи, и, если все будет продолжаться в том же духе, то он лишится работы.