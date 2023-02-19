Спортивный директор «Венеции» Брендолин: «Думаю, мы отпустим Черышева, если его вызовут в сборную России в марте»

Спортивный директор итальянского клуба «Венеция» Давиде Брендолин заявил, что руководство отпустит полузащитника Дениса Черышева в расположение сборной России, если он получит такое приглашение.

«Думаю, мы отпустим Черышева, если его вызовут в сборную в марте», — цитирует слова Брендолина Sport24.

Напомним, что ранее стало известно о том, что сборная России сыграет товарищеский поединок с командой Ирана в двадцатых числах марта.

В 13 матчах в рамках итальянской Серии Б россиянин Денис Черышев забил три гола и отдал одну результативную передачу.

После 25 туров «Венеция» находится на 15-й строчке турнирной таблицы, набрав 28 очков.