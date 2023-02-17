В «Венеции» высказались о возможном уходе Черышева

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин поделился мнением о возможном уходе полузащитника Дениса Черышева.

«Может ли уйти Черышев до окончания ТО? Не знаю, что может случиться», — приводит слова Брендолина Sport24.

Напомним, Черышев перешёл в «Венецию» летом прошлого года из «Валенсии», подписав с итальянским клубом контракт, рассчитанный до лета 2024 года. В текущем розыгрыше Серии Б 32-летний россиянин провёл 11 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной России в 1,5 миллиона евро.

Ранее Черышев также выступал за «Вильярреал», «Севилью» и мадридский «Реал», в составе которого выигрывал Лигу чемпионов.