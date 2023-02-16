Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия Б

Ваноли ещё рассчитывает на Черышева в «Венеции», но даст ему меньше времени на поле

16 Февраля 2023 • 20:54 Комментировать
Пиза
...
Венеция
1 2.10 X 3.05 2 4.00
17.02 22:30

Рулевой «Венеции» Паоло Ваноли по-прежнему рассчитывает на российского вингера Дениса Черышева в матчах Серии Б, однако не готов давать ему все 90 минут на поле. Так, специалист внёс россиянина в заявку на субботнюю игру против «Пизы».

«Ваноли даёт понять, что Черышев ещё не готов играть весь матч, так как недавно восстановился от очередной травмы. Параллельно тренер утверждает, что он доволен тем, как Денис вышел на замену в конце прошлого победного матча 24-го тура Серии Б против СПАЛа – в той игре венецианцы праздновали успех - 2:1», - пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что Ваноли и в дальнейшем хочет использовать Черышева дозированно, чтобы избежать новых рецидивов и повреждений.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Венеция Паоло Ваноли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПИЗА ВЕНЕЦИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Февраля
20:54 · Италия. Серия Б
Ваноли ещё рассчитывает на Черышева в «Венеции», но даст ему меньше времени на поле
15 Февраля
22:18 · Россия. Премьер-лига
Чалов — об интересе со стороны «Венеции»: «Слышал только в медиа»
00:31 · Италия. Серия Б
Наингголан решил не покидать СПАЛ
14 Февраля
20:21 · Италия. Серия Б
Оддо — новый главный тренер СПАЛа
16:28 · Италия. Серия Б
​Де Росси уволен из клуба СПАЛ официально
13 Февраля
23:46 · Италия. Серия Б
Наингголан может уйти из СПАЛа вслед за де Росси
16:23 · Италия. Серия Б
​Де Росси близок к увольнению из клуба Серии Б
12 Февраля
13:09 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» и «Крылья Советов» не смогли подписать игрока «Дженоа» Портанова
10 Февраля
23:16 · Италия. Серия Б
Кураньи – о Черышеве: «Время берёт своё»
09 Февраля
18:12 · Россия. Премьер-лига
Назван самый дорогой российский игрок старше 31 года
08 Февраля
03:48 · Италия. Серия Б
Буффон надеется вернуться в Серию А
01:15 · Италия. Серия Б
«Брешия» сменила тренера - клуб возглавил бывший бомбардир команды
07 Февраля
03:18 · Италия. Серия Б
«Беневенто» назначил нового тренера вместо уволенного Каннаваро
06 Февраля
09:33 · Италия. Серия Б
В «Венеции» рассказали об отсутствии предложений по Черышеву
05 Февраля
03:45 · Италия. Серия Б
Наингголан прекрасно дебютировал за СПАЛ - гол плюс пас
Все новости
Рекомендуем