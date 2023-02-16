Ваноли ещё рассчитывает на Черышева в «Венеции», но даст ему меньше времени на поле

Рулевой «Венеции» Паоло Ваноли по-прежнему рассчитывает на российского вингера Дениса Черышева в матчах Серии Б, однако не готов давать ему все 90 минут на поле. Так, специалист внёс россиянина в заявку на субботнюю игру против «Пизы».

«Ваноли даёт понять, что Черышев ещё не готов играть весь матч, так как недавно восстановился от очередной травмы. Параллельно тренер утверждает, что он доволен тем, как Денис вышел на замену в конце прошлого победного матча 24-го тура Серии Б против СПАЛа – в той игре венецианцы праздновали успех - 2:1», - пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что Ваноли и в дальнейшем хочет использовать Черышева дозированно, чтобы избежать новых рецидивов и повреждений.