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Чемпионат Италии. Серия Б

«Беневенто» назначил нового тренера вместо уволенного Каннаваро

07 Февраля 2023 • 03:18 Комментировать
Кальяри
...
Беневенто
11.02 16:00

Мы уже сообщали о том, что Фабио Каннаваро уволили из «Беневенто», а сейчас клуб объявил о том, кто возглавит команду вместо бывшего обладателя «Золотого мяча». Им стал Роберто Стеллоне - бывший футболист «Наполи» и «Пармы», ранее тренировавший такие клубы, как «Фрозиноне», «Бари», «Палермо», «Асколи», а также «Реджина».

Его представят общественности в пятницу, в ходе предматчевой пресс-конференции перед очередной игрой «Беневенто». А это будет игра с «Кальяри», матч состоится в субботу, одиннадцатого февраля.

Сейчас «Беневенто» занимает лишь девятнадцатое место в турнирной таблице Серии Б. 

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Каннаваро Роберто Стеллоне Беневенто
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КАЛЬЯРИ БЕНЕВЕНТО
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