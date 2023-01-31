Черышев ответил, готов ли он играть за сборную России

Российский полузащитник Денис Черышев, который сейчас выступает в Италии за «Венецию», высказался насчет своих перспектив в национальной сборной.

«Я никогда не отказывался от выступлений за сборную. Надеюсь, еще сыграю. А так очень хочется, чтобы российские команды вернулись в еврокубки, а сборная - в международные турниры», - приводятся слова хавбека на страницах Sport24.

Напомним, что ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили Россию от участия в международных турнирах на уровне национальных сборных и клубов.

32-летний Черышев сыграл за сборную страны 33 поединка и забил 12 голов.