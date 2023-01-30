​Черышев рассказал, как сорвался его трансфер в турецкий клуб

В настоящий момент Денис Черышев выступает в итальянской Серии Б за «Венецию». До перехода в этот клуб российский полузащитник мог оказаться в Турции. Клуб из этой страны делал предложение Черышеву, и футболист уже был готов вылетать, но сделка сорвалась. По словам хавбека, произошло это из-за изменения условий контракта.

«Конечно, мне это не понравилось: договорились на одно, потом на второе, а в итоге нужно было соглашаться с третьим. В общем, было всё неоднозначно, и я не полетел», - высказался Черышев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В Серии Б сезона 2022/2023 Денис Черышев провёл 10 матчей, в которых забил три гола и отдал один голевой пас.