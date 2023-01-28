​Буффону исполнилось 45 лет

В субботу день рождения отмечает один из наиболее известных голкиперов в истории футбола – Джанлуиджи Буффон. Итальянцу «стукнуло» 45 лет.

В настоящий момент Джанлуиджи Буффон выступает за «Парму» в Серии Б. В сезоне 2022/2023 вратарь провёл пять матчей, в которых пропустил 11 голов. Многие игры Буффон пропустил из-за травмы.

Действующий контракт Джанлуиджи Буффона с «Пармой» рассчитан до средины 2024 года. К тому моменту итальянцу будет 46 лет.

На текущую минуту «Парма» занимает 8-е место в турнирной таблице второго по рангу футбольного дивизиона Италии.