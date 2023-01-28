Черышев попал в заявку «Венеции» на матч с «Читтаделлой»

Российский полузащитник итальянской «Венеции» Денис Черышев попал в заявку своего клуба на завтрашний матч с «Читтаделлой» в рамках Серии Б, который состоится 28 января в 16:00 по Москве. В январе россиянин, который часто подвержен травмам, пропустил два матча своего клуба.

Всего у 32-летнего россиянина в текущем сезоне 10 сыгранных матчей, в которых он трижды забил и один раз ассистировал.

Правда, его клубу в турнирном плане не позавидуешь – «Венеция» идёт на 18-й строчке в турнирной таблице с 20 очками, это зона вылета. Тренирует команду бывший наставник московского «Спартака» Паоло Ваноли.