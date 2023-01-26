Стали известны финансовые запросы Наингголана в СПАЛ

Мы уже сообщали о том, что бывший футболист «Ромы» Даниэле де Росси очень хочет усилить состав своего клуба за счет Раджи Наингголана, однако препятствием могут стать финансовые запросы бельгийского футболиста.

Он отклонил первое предложение в размере 200 тысяч евро за шесть месяцев - Раджа хочет получить все 500 тысяч. Впрочем, не очень богатый СПАЛ продолжает торговаться, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress. Последнее предложение со стороны клуба - 300 тысяч евро и ни рублем больше до конца текущего сезона.

Посмотрим, смогут ли стороны найти в итоге компромисс.