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Чемпионат Италии. Серия Б

Стали известны финансовые запросы Наингголана в СПАЛ

26 Января 2023 • 00:36 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что бывший футболист «Ромы» Даниэле де Росси очень хочет усилить состав своего клуба за счет Раджи Наингголана, однако препятствием могут стать финансовые запросы бельгийского футболиста.

Он отклонил первое предложение в размере 200 тысяч евро за шесть месяцев - Раджа хочет получить все 500 тысяч. Впрочем, не очень богатый СПАЛ продолжает торговаться, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress. Последнее предложение со стороны клуба - 300 тысяч евро и ни рублем больше до конца текущего сезона.

Посмотрим, смогут ли стороны найти в итоге компромисс. 

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Евро-Футбол.Ру,
Даниэле Де Росси Раджа Наингголан СПАЛ 2013
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