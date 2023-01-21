«Венеция» опустилась на дно Серии Б, команда Ваноли проиграла три матча из пяти последних

«Венеция», которую прямо сейчас тренирует бывший рулевой московского «Спартака» Паоло Ваноли, потерпела очередное поражение в итальянской Серии Б и находится в зоне прямого вылета – на 18-м месте с 20 набранными баллами в активе.

Накануне венецианцы, которые ещё в прошлом сезоне участвовали в элитном итальянском дивизионе, проиграли клубу «Зюдтироль» с пятого места турнирной таблицы - 0:1.

Таким образом, команда Ваноли проиграла третий матч из пяти последних, серия без побед венецианцев насчитывает уже четыре матча кряду.

Отметим, что российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев на поле снова не появился.