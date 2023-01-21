Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия Б

«Венеция» опустилась на дно Серии Б, команда Ваноли проиграла три матча из пяти последних

21 Января 2023 • 18:41 Комментировать
Венеция
...
Читтаделла
28.01 16:00

«Венеция», которую прямо сейчас тренирует бывший рулевой московского «Спартака» Паоло Ваноли, потерпела очередное поражение в итальянской Серии Б и находится в зоне прямого вылета – на 18-м месте с 20 набранными баллами в активе.

Накануне венецианцы, которые ещё в прошлом сезоне участвовали в элитном итальянском дивизионе, проиграли клубу «Зюдтироль» с пятого места турнирной таблицы - 0:1.

Таким образом, команда Ваноли проиграла третий матч из пяти последних, серия без побед венецианцев насчитывает уже четыре матча кряду.

Отметим, что российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев на поле снова не появился.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Венеция Паоло Ваноли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕНЕЦИЯ ЧИТТАДЕЛЛА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Парма Парма
Перуджа Перуджа
2
0
2.01 3.20 4.00
Видео
Окончен
СПАЛ СПАЛ
Асколи Асколи
1
1
2.75 2.95 2.80
Видео
Окончен
Беневенто Беневенто
Дженоа Дженоа
1
2
3.20 2.90 2.50
Видео
Окончен
Венеция Венеция
Зюйдтироль Зюйдтироль
0
1
2.40 3.00 3.20
Видео
Окончен
Реджина Реджина
Тернана Тернана
2
1
2.01 3.35 3.80
Видео
Окончен
Комо Комо
Пиза Пиза
2
2
2.70 3.15 2.70
Видео
Окончен
Модена Модена
Козенца Козенца
2
0
1.92 3.45 4.00
Видео
21.01.23 в 17:00
Палермо Палермо
Бари Бари
Видео
21.01.23 в 17:00
Брешия Брешия
Фрозиноне Фрозиноне
Видео
65 мин
Читтаделла Читтаделла
Кальяри Кальяри
0
0
2.75 2.95 2.75
Видео
22.01.23 в 18:15
Брешия Брешия
Фрозиноне Фрозиноне
3.35 2.95 2.39
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Января
18:41 · Италия. Серия Б
«Венеция» опустилась на дно Серии Б, команда Ваноли проиграла три матча из пяти последних
20 Января
08:46 · Италия. Серия Б
Наингголана пригласили в итальянский клуб
19 Января
00:24 · Италия. Серия А
«Наполи» отправил молодого полузащитника в Серию Б официально
18 Января
21:13 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» опровергли интерес к Черышеву
15:54 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» высказались об интересе к Черышеву
15:26 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» сообщили об отсутствии интереса к Черышеву
14:07 · Россия. Премьер-лига
Тукманов: «Не думаю, что Черышев сможет помочь «Торпедо» остаться в РПЛ»
11:17 · Россия. Премьер-лига
«Венеция» не получала предложений по Черышеву
17 Января
20:59 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв оценил возможный переход Черышева в клуб РПЛ
19:54 · Россия. Премьер-лига
Тарханов оценил перспективы Дениса Черышева в «Сочи» и «Торпедо»
16:11 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» прокомментировали возможный трансфер Черышева
15:50 · Россия. Премьер-лига
Два клуба РПЛ хотят подписать Черышева
14 Января
00:07 · Италия. Серия Б
Кришито: «Дженоа» - это моя жизнь»
13 Января
03:20 · Италия. Серия Б
«СПАЛ» жаждет заполучить «греческого Месси»
09 Января
16:40 · Италия. Серия А
Скаут чемпионата Италии рассказал, почему Каррера отказался работать в клубах Серии B
Все новости
Рекомендуем