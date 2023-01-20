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Чемпионат Италии. Серия Б

Наингголана пригласили в итальянский клуб

20 Января 2023 • 08:46 Комментировать

Легендарный футболист «Ромы» Даниэле де Росси, ныне занимающий пост главного тренера СПАЛа, хочет усилить свою команду бельгийским полузащитником Раджей Наингголаном. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Как информирует журналист, в настоящий момент тренер лично ведет переговоры с потенциальным новичком. Сам Раджа, который принадлежит «Антверпену», готов вернуться на Апеннины.

Текущий трансферный ценник 34-летнего хавбека – один миллион евро. В сезоне-2022/2023 Раджа принял участие в 12 поединках, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Даниэле Де Росси Раджа Наингголан СПАЛ 2013 Трансферы футбола - зима 2023
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