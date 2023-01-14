Кришито: «Дженоа» - это моя жизнь»

Бывший защитник петербургского «Зенита» Доменико Кришито, ныне выступающий за «Дженоа», высказался об эмоциях, испытываемых к итальянскому клубу.

«Это правда, я согласился вернуться на минимальную зарплату [2000 евро в месяц], я даже не знаю, сколько там именно, потому что ещё не получал её. Мне всегда говорили, что я ездил в Торонто за деньгами, но это неправда. Я поехал в Торонто, чтобы набраться опыта, ведь зарабатывал там меньше, чем в Генуе год назад. Я никогда не ставил вопрос о деньгах, я всегда выбирал сердцем.

Когда мы говорим о Генуе, мы говорим о моей жизни. У меня была возможность вернуться, и я очень счастлив быть здесь. Я родился в Неаполе, но в Геную приехал в 2001 году. Моя жена из Генуи, здесь родились мои дети. Я думаю, что Бог футбола дал мне отличный шанс замкнуть красивый круг, сделать красивую карьеру.

Все мы знаем, что это мои последние шесть месяцев, и я хочу завершить их наилучшим образом. Это цель [стать тренером юношеской команды], но сейчас я сконцентрирован на этих шести месяцах, потому что хочу провести их наилучшим образом из возможных: я хочу вернуть «Дженоа» в Серию А», - приводит слова Кришито Sky Italia.