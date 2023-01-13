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Чемпионат Италии. Серия Б

«СПАЛ» жаждет заполучить «греческого Месси»

13 Января 2023 • 03:20 Комментировать
Реджина
...
СПАЛ
14.01 16:00

«Греческий Месси» - именно так величают порой на родине Иоанниса Фетфацидиса, который в прошлом уже выступал в чемпионате Италии и сейчас может вернуться туда, ибо им заинтересовался «СПАЛ». В настоящий момент Фетфацидис выступает в составе катарского «Аль-Саилья».

Также Фетфаицидс, заработавший лестные сравнения за свой эффектный дриблинг и владение мячом, выступал в составе греческого «Олимпиакоса», а в сезоне 2019/2020 защищал цвета кипрского «Ариса» - клуба, за который ныне выступает российский нападающий Александр Кокорин.

«Греческий Месси» привлекался и к выступлениям в национальной команде своей страны, проведя за нее 27 матчей. 

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Евро-Футбол.Ру,
Яннис Фетфацидис Иоаннис Фетфацидис СПАЛ 2013
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РЕДЖИНА СПАЛ
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