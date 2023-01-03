​Черышев возобновляет тренировки в «Венеции»

Российский полузащитник Денис Черышев во вторник возобновит тренировки с «Венецией». Об этом рассказал Давиде Брендолин, который занимает должность спортивного директора итальянского клуба.

«Денис Черышев здоров. Сегодня вместе с командой он приступает к первой тренировке в этом году», - высказался Черышев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что Денис Черышев угодил в лазарет «Венеции» в конце ноября. С тех пор россиянин не играл.

Всего за «Венецию» 32-летний Денис Черышев провёл 10 матчей. В них хавбек забил три гола и отдал один голевой пас.

На текущий момент «Венеция» занимает 17-е место в турнирной таблице Серии Б.