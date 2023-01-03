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Чемпионат Италии. Серия Б

Филиппо Индзаги будет пробиваться в Серию А

03 Января 2023 • 00:52 Комментировать
Реджина
...
СПАЛ
14.01 16:00

В своей тренерской карьере Филиппо Индзаги лишь один раз отработал в Серии А, и это был не самый удачный опыт с «Миланом» в сезоне 2014/2015. Однако сейчас Индзаги надеется вернуться в высший свет итальянского футбола - со своей нынешней командой, «Реджиной».

- Когда я пришел сюда, у нас речь шла о трехлетнем проекте. Поэтому спешить мы не будем. Но одиннадцать побед команды в сезоне тоже что-то значат. В марте-апреле будет ясно, где мы на самом деле, нам надо быть готовыми к тому, что это действительно может случиться. Мы будем стараться, - цитирует слова Филиппо Индзаги pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Реджина Филиппо Индзаги
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РЕДЖИНА СПАЛ
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