Филиппо Индзаги будет пробиваться в Серию А

В своей тренерской карьере Филиппо Индзаги лишь один раз отработал в Серии А, и это был не самый удачный опыт с «Миланом» в сезоне 2014/2015. Однако сейчас Индзаги надеется вернуться в высший свет итальянского футбола - со своей нынешней командой, «Реджиной».

- Когда я пришел сюда, у нас речь шла о трехлетнем проекте. Поэтому спешить мы не будем. Но одиннадцать побед команды в сезоне тоже что-то значат. В марте-апреле будет ясно, где мы на самом деле, нам надо быть готовыми к тому, что это действительно может случиться. Мы будем стараться, - цитирует слова Филиппо Индзаги pianetamilan.it.