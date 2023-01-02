Филиппо Индзаги вспомнил, как отец водил его на матчи «Пьяченцы»

Нынешний наставник «Реджины» Филиппо Индзаги сделал себе игровое имя в составе «Милана» и «Ювентуса», но начинал он в «Пьяченце», и первые успехи пришли именно там, после чего его заметили в больших клубах. Филиппо вспоминает, как это было:

- Еще ребенком я всегда ходил с отцом на матчи «Пьяченцы», потом мы с ним пробовали брать автографы игроков. Тогда я заболел футболом, игрой, тогда зародилась страсть. Та страсть, которую болельщики чувствуют и до сих пор, - цитирует слова Индзаги pianetamilan.it.

Напомним, что Индзаги пробовал тренировать «Милан», но у него не пошло, он был уволен после года работы.