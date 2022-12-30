Филиппо Индзаги: «Спасибо тебе за всё, что ты сделал»

В четверг вечером мир облетела скорбная весть - «Король футбола», Пеле, ушел из жизни. Единственный в мире футболист, трижды выигрывавший чемпионат мира, проиграл долгую борьбу со смертельно опасной болезнью. Свои слова соболезнования в отношении Пеле выразил и Филиппо Индзаги, бывший чемпион мира в составе итальянской сборной.

- Спасибо тебе за все, что ты сделал и кем ты был. Ты - вечный чемпион, сделавший современный футбол. Прощай, Король, - написал Филиппо Индзаги.

Напомним, что Пеле скончался в возрасте 82 лет. Он становился чемпионом мира в 1958, в 1962 и в 1970 годах, это были первые три бразильских титула.