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Чемпионат Италии. Серия Б

Джилардино утверждён главным тренером «Дженоа»

28 Декабря 2022 • 08:49 Комментировать

Известный в прошлом нападающий Альберто Джилардино получил работу во втором по значимости дивизионе чемпионата Италии. 40-летний специалист утвержден главным тренером «Дженоа», об этом сообщается на официальном сайте генуэзского клуба. До этого он работал с командой в качестве и. о. наставника.

Под руководством Альберто команда набрала десять баллов в четырех поединках и после 19 туров располагается на третьей позиции в турнирной таблице Серии Б. «Дженоа» отстает от лидирующего «Фрозиноне» на шесть очков.

Ближайший матч подопечные Джилардино проведут в Кубке Италии против «Ромы». Встреча состоится 12 января.

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Альберто Джилардино
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