Джилардино утверждён главным тренером «Дженоа»

Известный в прошлом нападающий Альберто Джилардино получил работу во втором по значимости дивизионе чемпионата Италии. 40-летний специалист утвержден главным тренером «Дженоа», об этом сообщается на официальном сайте генуэзского клуба. До этого он работал с командой в качестве и. о. наставника.

Под руководством Альберто команда набрала десять баллов в четырех поединках и после 19 туров располагается на третьей позиции в турнирной таблице Серии Б. «Дженоа» отстает от лидирующего «Фрозиноне» на шесть очков.

Ближайший матч подопечные Джилардино проведут в Кубке Италии против «Ромы». Встреча состоится 12 января.