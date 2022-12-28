Мы уже сообщали о том, что бывший футболист питерского «Зенита» Доменико Кришито, в свое время сыгравший в 26 матчах за сборную Италии, решил возобновить карьеру в своем родном клубе - «Дженоа». Сегодня генуэзцы, которые ведут борьбу за возвращение в высший свет итальянского футбола, подтвердили возвращение ветерана и выделили ему футболу с четвертым номером.

- Я счастлив вернуться домой. Сейчас нам всем надо сконцентрироваться на нашей общей цели, - заявил Кришито, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

Тренирует команду, напомним, Альберто Джилардино.