Кришито вернулся в «Дженоа»

Мы уже сообщали о том, что Доменико Кришито, бывший игрок «Зенита», собирается вернуться в футбол и готов помочь другому важному клубу своей карьеры - «Дженоа». Теперь об этом можно говорить как о свершившемся факте - Кришито присоединился к клубу, который пробует вернуться в высший дивизион итальянского футбола.

Как сообщает пресс-служба «Дженоа», Доменико уже приступил к тренировкам с клубом, хотя сегодня весь «Дженоа», разумеется, отдыхает в силу празднования Рождества в католическом мире. Кришито является воспитанником «грифонов» и на протяжении карьеры уже не раз уходил, а затем возвращался в свой любимый клуб.