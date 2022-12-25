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Чемпионат Италии. Серия Б

Кришито вернулся в «Дженоа»

25 Декабря 2022 • 13:11 Комментировать
Бари
...
Дженоа
1 3.35 X 2.90 2 2.45
26.12 22:30

Мы уже сообщали о том, что Доменико Кришито, бывший игрок «Зенита», собирается вернуться в футбол и готов помочь другому важному клубу своей карьеры - «Дженоа». Теперь об этом можно говорить как о свершившемся факте - Кришито присоединился к клубу, который пробует вернуться в высший дивизион итальянского футбола.

Как сообщает пресс-служба «Дженоа», Доменико уже приступил к тренировкам с клубом, хотя сегодня весь «Дженоа», разумеется, отдыхает в силу празднования Рождества в католическом мире. Кришито является воспитанником «грифонов» и на протяжении карьеры уже не раз уходил, а затем возвращался в свой любимый клуб. 

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Дженоа Доменико Кришито
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