Наингголан может вернуться в Италию, но не в Серию А

Мы уже сообщали о том, что бельгийский полузащитник Раджа Наингголан задумал возвращение в чемпионат Италии, однако из клубов Серии А его пригласить никто не пожелал - по крайней мере, пока что. Но сейчас Раджа согласен и на менее престижный вариант - скажем, на Серию Б. А там желающие поработать с ним есть - как сообщает fcinter1908.it, это, прежде всего, «Палермо», клуб, не лишенный амбиций на возвращение в высшую лигу итальянского чемпионата.

Авторитетная букмекерская контора Sisal уже принимает ставки на возвращение Наингголана в Италию - пока что по коэффициенту 3,5 к одному.