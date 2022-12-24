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Чемпионат Италии. Серия Б

Наингголан может вернуться в Италию, но не в Серию А

24 Декабря 2022 • 10:56 Комментировать
Брешия
...
Палермо
1 2.25 X 3.10 2 3.55
26.12 14:30

Мы уже сообщали о том, что бельгийский полузащитник Раджа Наингголан задумал возвращение в чемпионат Италии, однако из клубов Серии А его пригласить никто не пожелал - по крайней мере, пока что. Но сейчас Раджа согласен и на менее престижный вариант - скажем, на Серию Б. А там желающие поработать с ним есть - как сообщает fcinter1908.it, это, прежде всего, «Палермо», клуб, не лишенный амбиций на возвращение в высшую лигу итальянского чемпионата.

Авторитетная букмекерская контора Sisal уже принимает ставки на возвращение Наингголана в Италию - пока что по коэффициенту 3,5 к одному. 

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Евро-Футбол.Ру,
Палермо Раджа Наингголан Трансферы футбола - зима 2023
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БРЕШИЯ ПАЛЕРМО
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