Раньери прокомментировал своё назначение в «Кальяри»

Наставник Клаудио Раньери произнёс приветственную речь после назначения на пост главного тренера «Кальяри».

Контракт известного специалиста с клубом итальянской Серии Б вступит в силу с января 2023 года.

«Я всегда знал, что вернусь в «Кальяри», и я говорил об этом ещё при отъезде. Меня убедили, что здесь есть все необходимые условия, чтобы я мог преуспеть в своей должности. Я начинаю работу с огромным энтузиазмом, но только моих усилий будет недостаточно – нам нужна поддержка болельщиков и усердная работа всей команды. Уверен, вместе мы приведём «Кальяри» к успеху», – цитирует Раньери официальный сайт клуба.