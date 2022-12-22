«Брешию» могут продать нидерландским инвесторам

Итальянская «Брешия» вскоре может сменить своего владельца - вероятность покупки клуба оценивают инвесторы из Нидерландов. Речь идет о занимающейся цифровыми технологиями компании Azerion, уточняет Brescia Oggi. Принципиальное согласие по сделке может быть достигнуто уже до Нового года. Речь идет о бюджете в 20-25 миллионов евро на покупку клуба, но без учета тренировочного комплекса «Торболе».

«Брешия» была основана в 1911 году, лучшим результатом клуба стало восьмое место в Серии А в сезоне 2000/2001. В составе клуба выступали в свое время такие известные игроки, как румынский полузащитник Георге Хаджи, тут начинал свою карьеру Андреа Пирло, а заканчивали Роберто Баджо и Хосеп Гвардиола.