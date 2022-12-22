Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия Б

«Брешию» могут продать нидерландским инвесторам

22 Декабря 2022 • 17:25 Комментировать
Брешия
...
Палермо
1 2.20 X 3.10 2 3.55
26.12 14:30

Итальянская «Брешия» вскоре может сменить своего владельца - вероятность покупки клуба оценивают инвесторы из Нидерландов. Речь идет о занимающейся цифровыми технологиями компании Azerion, уточняет Brescia Oggi. Принципиальное согласие по сделке может быть достигнуто уже до Нового года. Речь идет о бюджете в 20-25 миллионов евро на покупку клуба, но без учета тренировочного комплекса «Торболе».

«Брешия» была основана в 1911 году, лучшим результатом клуба стало восьмое место в Серии А в сезоне 2000/2001. В составе клуба выступали в свое время такие известные игроки, как румынский полузащитник Георге Хаджи, тут начинал свою карьеру Андреа Пирло, а заканчивали Роберто Баджо и Хосеп Гвардиола. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Брешия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРЕШИЯ ПАЛЕРМО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Декабря
17:25 · Италия. Серия Б
«Брешию» могут продать нидерландским инвесторам
21 Декабря
05:02 · Италия. Серия А
Кришито может возобновить карьеру
20 Декабря
16:26 · Италия. Серия Б
«Кальяри» хочет назначить Раньери на пост главного тренера
16 Декабря
14:50 · Италия. Серия Б
В «Венеции» высказались о состоянии Черышева
12 Декабря
04:48 · Италия. Серия Б
Филиппо Индзаги: «Конечно, я не Роналдиньо, у нас была разная манера игры»
04:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
В итальянском ресторане придумали пиццу в честь Валида Хеддира
08 Декабря
22:50 · Италия. Серия Б
Болельщики «Дженоа» заставили обвиняемого в групповом изнасиловании Портанову покинуть скамейку запасных
01:21 · Италия. Серия А
«Лацио» присмотрел сменщика Иммобиле в сборной Марокко
06 Декабря
21:00 · Италия. Серия Б
«Дженоа» расстался с тренером
19:53 · Италия. Серия Б
​Игрок «Дженоа» получил 6 лет тюрьмы за групповое изнасилование
12:28 · Италия. Серия А
«Ювентус» снова могут отправить в Серию Б
03 Декабря
19:33 · Италия. Серия А
Пиоли: «Парма» и «Модена» помогли мне сформироваться»
30 Ноября
20:48 · Италия. Серия А
Фабрегас намерен начать тренерскую карьеру в Италии 1
28 Ноября
23:31 · Италия. Серия Б
Денис Черышев получил травму в матче за «Венецию»
14:30 · Италия. Серия Б
Главный тренер «Дженоа» Блессин в ближайшее время будет отправлен в отставку
Все новости
Рекомендуем