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Чемпионат Италии. Серия Б

«Кальяри» хочет назначить Раньери на пост главного тренера

20 Декабря 2022 • 16:26 Комментировать
Кальяри
...
Козенца
26.12 17:00

Итальянский «Кальяри» хочет пригласить на пост главного тренера опытного Клаудио Раньери. По информации от журналиста Николо Скиры в социальных сетях, «красно-синие» уже связались со специалистом и начали вести переговоры. По сведениям источника, клуб из Серии Б уже подготовил для наставника контракт до 2024 года.

Напомним, Раньери находится без работы после того, как его уволили из «Уотфорда» в начале 2022 года. Последним клубом, который Клаудио тренировал в Италии была «Сампдория».

Недавно «Кальяри» уволил Фабио Ливерани с поста главного тренера. В данный момент команда располагается на 14 месте во втором дивизионе Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Клаудио Раньери Кальяри
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