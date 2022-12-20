«Кальяри» хочет назначить Раньери на пост главного тренера

Итальянский «Кальяри» хочет пригласить на пост главного тренера опытного Клаудио Раньери. По информации от журналиста Николо Скиры в социальных сетях, «красно-синие» уже связались со специалистом и начали вести переговоры. По сведениям источника, клуб из Серии Б уже подготовил для наставника контракт до 2024 года.

Напомним, Раньери находится без работы после того, как его уволили из «Уотфорда» в начале 2022 года. Последним клубом, который Клаудио тренировал в Италии была «Сампдория».

Недавно «Кальяри» уволил Фабио Ливерани с поста главного тренера. В данный момент команда располагается на 14 месте во втором дивизионе Италии.