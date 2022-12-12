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Филиппо Индзаги: «Конечно, я не Роналдиньо, у нас была разная манера игры»

12 Декабря 2022 • 04:48 Комментировать

На протяжении своей игровой карьеры итальянскому нападающему Филиппо Индзаги не раз приходилось выслушивать упреки в том, что его голы не очень-то красивые, что, в целом, забивает он вопреки, коряво и уныло. Бывший футболист «Милана» и «Ювентуса» ответил на подобные домыслы, заявив, что он понимает - у него была совсем другая манера игры.

- Я понимаю, что я не Дель Пьеро, я не Роналдиньо и я не Тотти. У нас у всех разная манера игры. Но мне удалось взять по чуть-чуть у каждого из них и добиться своего признания. Это то, чему я хочу научить и свих ребят, - цитирует слова Индзаги pianetamilan.it.

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Филиппо Индзаги
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