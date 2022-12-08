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Болельщики «Дженоа» заставили обвиняемого в групповом изнасиловании Портанову покинуть скамейку запасных

08 Декабря 2022 • 22:50 Комментировать
Дженоа
2:0
Зюйдтироль
окончен

Мы уже сообщали о проблемах Маноло Портановы из «Дженоа», который обвиняется в групповом изнасиловании и уже был предварительно осужден на шесть лет лишения свободы. Этот шлейф вокруг игрока не помешал Альберто Джилардино, который временно исполняет обязанности наставника клуба, пригласить его на скамейку запасных.

Но, завидев там Портанову, болельщики «Дженоа» подняли такой свист и гам, что Джилардино пришлось удалить футболиста с глаз долой - на трибуну.

Сам он, к слову, продолжает настаивать на своей невиновности, который имел место в июне 2021 года. Ну а в самом матче «Дженоа» обыграл «Зюйдтироль» со счетом 2:0. 

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Маноло Портанова
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