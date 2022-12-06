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Чемпионат Италии. Серия Б

«Дженоа» расстался с тренером

06 Декабря 2022 • 21:00 Комментировать
Дженоа
...
Зюйдтироль
08.12 17:00

Мы уже сообщали о намерении «Дженоа» расстаться со своим тренером Александером Блессином, и это наконец-то случилось. Клуб официально объявил о том, что Блессин больше не является главным тренером команды, а его функции временно исполняет известный в прошлом нападающий «Пармы» Альберто Джилардино.

В итоге Блессин не продержался у руля команды и года - он был назначен на должность наставника генуэзского клуба в январе, после того, как в отставку ушел предыдущий наставник, Андрей Шевченко. Сейчас «Дженоа» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата, что руководство клуба, видимо, считает недостаточным усилием, намереваясь вернуться в высшую лигу итальянского футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Александр Блессин
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