«Дженоа» расстался с тренером

Мы уже сообщали о намерении «Дженоа» расстаться со своим тренером Александером Блессином, и это наконец-то случилось. Клуб официально объявил о том, что Блессин больше не является главным тренером команды, а его функции временно исполняет известный в прошлом нападающий «Пармы» Альберто Джилардино.

В итоге Блессин не продержался у руля команды и года - он был назначен на должность наставника генуэзского клуба в январе, после того, как в отставку ушел предыдущий наставник, Андрей Шевченко. Сейчас «Дженоа» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата, что руководство клуба, видимо, считает недостаточным усилием, намереваясь вернуться в высшую лигу итальянского футбола.