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Чемпионат Италии. Серия Б

Денис Черышев получил травму в матче за «Венецию»

28 Ноября 2022 • 23:31 Комментировать
Палермо
0:1
Венеция
окончен

Россиянин Денис Черышев получил повреждение в поединке за «Венецию» в 15-м туре Серии Б. Полузащитник появился на поле в противостоянии с «Палермо» во втором тайме, однако смог отыграть всего 12 минут, после чего был заменен. Матч завершился победой «Венеции» со счетом 1:0.

Как сообщила пресс-служба клуба, у 31-летнего хавбека диагностирована травма подколенного сухожилия. Из-за нее Черышев проведет в лазарете минимум две недели.

В сезоне-2022/2023 россиянин провел за итальянскую команду десять поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу.

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Денис Черышев Венеция
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