Главный тренер «Дженоа» Блессин в ближайшее время будет отправлен в отставку

Главный тренер «Дженоа» Александр Блессин в ближайшее время будет отправлен в отставку, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство итальянского клуба найдёт замену 49-летнему специалисту уже в конце этой недели.

Немецкий тренер возглавляет «Дженоа» с января нынешнего года. Ранее он работал в «РБ Лейпциге» и бельгийском «Остенде».

После 14 туров итальянской Серии Б «Дженоа» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице, набрав 23 очка. От лидирующего «Фрозиноне» команда из Генуя отстаёт на восемь очков.

Свой следующий матч «Дженоа» проведёт 4 декабря против «Читтаделлы». Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.