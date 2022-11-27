Черышев сыграл за «Венецию» под руководством Ваноли

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев сегодня сыграл под руководством нового тренера клуба – Паоло Ваноли. «Венеция» победила «Палермо» - 1:0. Победа стала первой победой клуба при Ваноли. Черышев вышел на поле на 60-й минуте игры.

Напомним, не так давно Паоло Ваноли возглавлял московский «Спартак». С «красно-белыми» итальянец взял Кубок России в конце сезона-2021/2022. Денис Черышев выступает за «Венецию» с осени 2022 года. Пока у футболиста девять матчей за клуб, в которых он трижды забил и отметился ассистом.

Сейчас «Венеция», благодаря победе, ушла с последнего места в итальянской Серии Б. Напомним, по итогам прошлого сезона венецианцы покинули высший дивизион Италии – Серию А. Они заняли последнее место.